L’incubo dei viaggiatori sulla Milano-Venezia Tre ore e mezza per fare 35 km cambi a Bologna col rischio coincidenze bus sostitutivi lumaca

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Trenitalia assicura: “Siamo arrivati al giro di boa dei lavori per l’alta velocità tra Montebello Vicentino e Montecchio, il cronoprogramma è rispettato e dopo il 20 agosto il trafficoVerona-Vicenza-tornerà regolare”. Sarà anche così, ma vai a raccontarlo aiche stanno vivendo un incubo non solo, ma in tutto il Veneto, a causa della posa dei binari dell’Alta Velocità. È dalla fine di luglio che il traffico è rivoluzionato, costringendo a spostamenti lunghissimi, con la variabile angosciante degli autobus. Settimane di passione che rasentano il ridicolo, se si pensa che Trenitalia indica, in un caso estremo, una percorrenza di tre ore e mezzo per raggiungere Bassano del Grappa da Vicenza, che dista appena 35 chilometri di distanza.