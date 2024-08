Licenziato per un danno da 280 euro 55enne si toglie la vita I colleghi | “Era un lavoratore modello”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 14 agosto 2024) È statonel giro di un mese per non aver rispettato una procedura aziendale e aver provocato undi poche centinaia di. Pochi giorni dopo undi Piove di Sacco (Padova) si è tolto la. La rabbia di amici e: "Era una unmodello, mai dato problemi. La situazione in cui si è trovato l'ha travolto".