Chissà come la prende ora Carolyn Smith vuota il sacco su Selvaggia Lucarelli | cosa ha detto

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di mercoledì 14 agosto 2024), presidente di giuria di Ballando con le stelle, ha recentemente rilasciato un’intervista in cui ha condiviso le sue opinioni su vari temi, tra cui il libro più recente della sua collega, incentrato sul cosid“Pandoro-Gate”. La prossima edizione del popolare show di Milly Carlucci si avvicina rapidamente, ma mentre l’attenzione è focalizzata sui concorrenti e le dinamiche dello spettacolo,ha espresso il suo disinteresse per le polemiche che circondano il libro di. Con l’inizio di Ballando con le stelle fissato per la fine di settembre, i fan sono in trepidante attesa di scoprire quali celebrità si sfideranno sul dancefloor. Anche se Milly Carlucci ha mantenuto il riserbo su due dei concorrenti, la giuria è stata confermata in blocco, cona capo del team.