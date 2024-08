Calici di stelle presenze in calo | Colpa forse dell’eccessivo caldo Ma aumentano giovani e stranieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024)dia Carmignano è sempre una certezza nella notte di San Lorenzo ma le, rispetto al 2023, sono in. Complice sicuramente anche il grandeche ha anticipato le partenze. In compenso, la manifestazione inizia ad essere scoperta e frequentata da numerosi turisti, quasi tutti europei. Venerdì 9 sono stati registrati 759 ingressi e sabato, ultima serata, quasi il doppio: 1369 per un totale in quattro serate di 3748. Da evidenziare però che nel 2023 la terza sera aveva avuto 811 ingressi e la quarta ben 1603. Nel 2022 numeri ancora più alti, anche se quella era l’estate di uscita dalla pandemia, con 949 persone la terza sera e addirittura 1799 la quarta. Ilin due anni nella quarta serata, notte di San Lorenzo, è di 430 persone. Negli anni passatidisuperava in modo molto largo i 4000 ingressi.