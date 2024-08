Bianchin Scampoli-Stam Schoon oggi in tv Europei beach volley 2024 | orario e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Tutto pronto per, partita valevole per il girone B deglidi, in corso di svolgimento in tre località dei Paesi Bassi. Margheritae Claudia, dopo la sconfitta all’esordio contro le tedesche Schneider/Kozuch, vanno a caccia dell’impresa per tenere vivo il sogno di accederemente agli ottavi di finale. Serve però una grande prestazione per fermare le padrone di casa Kajiae Raisa, reduci dalla sfida contro le ucraine nel primo match del torneo. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 12.00 di mercoledì 14 agosto sulla sabbia del Marktplein di Apeldoorn, in Olanda. Di seguito, tutte le informazioni per seguire la partita.