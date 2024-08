Turisti rapinati fuori dal metrò Schiaffi e spray al peperoncino In manette marocchino di 17 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 agosto 2024) di Marianna Vazzana MILANO Il colpodalla fermata deldi Lotto, venerdì sera. L’arresto il giorno dopo, perché uno dei due rapinatori era vestito esattamente come la sera prima ed è stato riconosciuto dai poliziotti che perlustravano la zona. Al Beccaria è finito un diciassettenne, senza fissa dimora e con precedenti per reati contro il patrimonio. Ricercato, il suo complice. Insieme hanno aggredito una famiglia didelle Mauritius, con botte eal, per impossessersi di due catenine d’oro. Sono le 18 di venerdì quando la famiglia composta da madre, padre e due figli, viene puntata dalla coppia di giovanissimi banditi all’uscita della fermata. A far gola ai malviventi sono le collane d’oro al collo del padre, di 47, e del figlio, sedicenne.