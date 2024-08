Oroscopo Branko martedì 13 agosto 2024 | Bilancia Diplomazia in Azione 

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 13 agosto 2024) L’diper oggi,13Ariete Giornata dinamica e positiva per i rapporti. Sul lavoro, la tua intraprendenza ti porterà buoni risultati, e in amore è un momento favorevole per chiarire eventuali incomprensioni. Fai attenzione alle spese. Toro Potresti sentirti stanco, ma mantieni la concentrazione. Evita conflitti con i colleghi e usa il dialogo per mantenere l’armonia in amore. Controlla la tua salute. Gemelli Ottima giornata per nuove conoscenze e incontri. Sul lavoro, approfitta delle opportunità, ma non correre troppo. L’intesa con il partner è in crescita, concediti una serata romantica. Cancro Potresti sentirti più sensibile oggi, ma non lasciare che le emozioni ti sopraffacciano. È il momento di prendere decisioni importanti, sia nel lavoro che in amore. Sii aperto con il partner.