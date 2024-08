Orlandesi guida il Serristori Tutti gli altri nomi del Cda | Impegno per rinnovare l’Rsa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) "Ringrazio il Sindaco Agnelli per lana ed i Consiglieri per la fiducia accordatami eleggendomi Presidente del, Ente molto importante per la comunità Castiglionese". La conferma ufficiale è arrivata dopo una serie di rumors, lentamente tramutatisi in ipotesi veritiere(come già anticipato sul nostro giornale): è Marcelloalladell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa di Riposo ed Istituzioni Educative". "Ho accettato l’incarico con entusiasmo e molta voglia di fare – spiega - pienamente consapevole dell’che attende me e tutto il direttivo". Dopo l’annuncio del rinnovo dei membri delle partecipate di Castiglion Fiorentino, infatti, si vociferava sulla suana a capo della Rsa, che oggi è stata ufficializzata. L’insediamento ufficiale è avvenuto venerdì scorso.