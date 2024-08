Lo spettacolo dei fuochi Arriva la notte della festa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Come ogni anno torna l’immancabile appuntamento dell’estate follonichese con lodeid’artificio nelladi domani. L’appuntamento è per le 23.30 sul lungomare, nei pressi di piazza a Mare. L’area di sparo è sul lungomare Carducci, nel pennello perpendicolare all’asse di spiaggia, alla foce del torrente Gora. Lo, organizzato dal Comune di Follonica, illuminerà il lungomare di colori, in un affascinante evento che ogni anno incanta cittadini e turisti. La durata del magicoè di circa mezz’ora, compatibilmente con l’effetto scenico, regalando momenti di stupore enelladi Ferragosto. La sicurezza e la viabilità dell’evento sono al primo posto per l’amministrazione comunale che ha predisposto, in maniera eccezionale, il servizio navetta Nautibus gratuito fino alle 1.