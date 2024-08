Come funziona il biglietto annuale di Wizz Air?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 13 agosto 2024) La novità è quanto mai succosa per patite e patiti di viaggi e frequent flyer, maogni cosa va valutata bene. La compagnia aerea ungherese, ha lanciato sul mercato una sorta didal costo di 599,00 euro (fino al 15 agosto costerà in offerta lancio 499,00). Si tratta di una membership card che dà la possibilità di viaggiare per 12 mesi in 800 destinazioni coperte. Si acquista la carta e per ogni tratta si aggiungono 9,99 euro per la prenotazione. LaAll You Can Fly è la prima nel suo genere.è la prima compagnia aerea a offrire un numero così esteso di voli a prezzo fisso e ridotto. Una vera manna per chi ama concedersi qualche giorno di stacco. Le mete previste spaziano dal Mare del Mediterraneo alle Alpi Austriache passando per Londra e Parigi, per un totale di 50 paesi e 800 rotte,detto.