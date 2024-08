Cartelle esattoriali queste non devono essere pagate | ecco cosa dice il Decreto

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 13 agosto 2024) Ottime notizie per alcuni debitori, ci sonoinesigibili che, dunque, non dovranno. Siete tra i fortunati? IlRiscossione porta notizie positive per gli italiani. Ci sarà un discarico dei debiti inesigibili con conseguente decadenza dall’obbligo di pagamento. Scopriamo quali sono lea cui si fa riferimento. Ilche cancella le(Cityrumors.it)L’arrivo di una cartella esattoriale getta i debitori nel panico. Dover pagare ingenti cifre per un errore, una dimenticanza o perché impossibilitati a far fronte ad un pagamento sembra una cattiveria ma la propria posizione va regolarizzata per evitare conseguenze spiacevoli. Continuare a non pagare il debito, infatti, può portare al pignoramento dei beni, dello stipendio, del conto corrente.