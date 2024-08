Wiffen e i 10 chilometri nella Senna | Mai più ho preso gomitate e pugni Ed è finito anche in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 12 agosto 2024)e i 10: «Mai più, ho». Ed èinL’Irlanda ha dovuto rinunciare a uno dei due portabandiera per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi. Insieme con Mona McSharry era stato designato il nuotatore Danielcampione olimpico negli 800 metri e medaglia di bronzo nei 1500.però hapartecipato alla dieciin acque libere ed è stato ricoverato d’urgenza indopo essersi sentito male. Scrive Rmc Sport: Per caso o no, due giorni prima,aveva partecipato alla gara di nuoto in acque libere. Lui non ha dubbi. «Probabilmente è la cosa peggiore che ho fatto», ha detto subito dopo la gara che aveva, tuttavia, cercato di finire al 18esimo posto. La qualità dell’acqua e i campioni prelevati dal fiume hanno fatto molto discutere.