Un incontro immaginario tra Spinoza e Vermeer

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 12 agosto 2024) Il primo, straordinario pensatore caposaldo della civiltà occidentale; l’altro, pittore dal «realismo incantato» che esercita ancora oggi una incredibile suggestione. Per il critico di Panorama hanno consonanze profonde e affascinanti. Da riscoprire. Mi chiedo la ragione del fascino esercitato su di me da Baruch, il filosofo olandese che scriveva in latino. Non è una cosa rara.è il filosofo prediletto da molti, e non soltanto pensatori, del nostro tempo: da Franco Battiato a Giulio Giorello, da Remo Bodei a Federica Rigotti, da Carlo Michelstaedter a Luca Doninelli. Me ne parlava con straordinaria considerazione Sossio Giammetta, traduttore di Nietzsche e Schopenhauer. Me ne parlava Nuccio Ordine.