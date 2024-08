Salerno Fuorni | scontro moto-Auto all’alba due giovani feriti

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 12 agosto 2024) Duesono rimastiin un incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 4, nella zona di. L'incidente, che ha coinvolto unae un', è stato riportato anche dal sito lacittadi.it. Gli interventi Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi aiciclisti e li hanno successivamente trasportati all'ospedale Ruggi per esami approfonditi. Le condizioni deisono in fase di valutazione. Gli agenti delle Volanti della Questura disono giunti sul luogo dell'incidente e hanno avviato un'indagine per ricostruire la dinamica dell'incidente e determinare le responsabilità.