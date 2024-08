Parigi2024 | festa per ragazze del volley

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 12 agosto 2024) 14.05 Entusiasmo alle stelle a Linate per il ritorno in Italia delledella pallavolo, oro olimpico a Parigi.A ogni giocatrice è stato consegnato un mazzo di fiori. "E' un gruppo fantastico -dice il ct Velasco- da un punto di vista tecnico, mentale e tattico, poi lestanno bene insieme. Quando i rapporti non sono buoni diventa tutto stressante. Spero che questo successo diventi un bel motore per il movimento". Velasco non scioglie le riserve sul suo futuro: "Una riflessione va fatta".