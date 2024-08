Omaggio a Dario Argento | arriva nei cinema Il martedì è horror film in versione 4K

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 12 agosto 2024) Un’estate all’insegna dell’con l’iniziativa di Ucila rassegna ‘Il’ dedicata aL’estate si tinge di brividi e mistero con l’arrivo della rassegnatografica dedicata a uno dei maestri indiscussi del genere. Gli UCIs aprono le porte agli appassionati del regista, proponendo una selezione delle sue opere più celebri inrestaurata 4K. Un’iniziativa che promette di riaccendere l’amore per ilitaliano e europeo, offrendo al pubblico l’opportunità di immergersi nelle atmosfere uniche e inquietanti che solosa creare. Il maestro dell’– foto Ansa – notizie.comGli spettatori avranno la possibilità di rivivere sul grande schermo quattro capolavori del regista, distribuiti da Luce Cinecittà e proiettati in 34 multisala sparse per l’Italia.