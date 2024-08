Olimpiadi di Parigi 2024 la Regione pronta ad accogliere gli atleti laziali

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 12 agosto 2024) Roma, 12 agosto– “Allediabbiamo visto la migliore espressione dei nostri giovani che, con le loro imprese, hanno esaltato al meglio i valori dello sport e portato in alto il nome dell’Italia. Aspettiamo presto i nostri campioni inper celebrarli come meritano”. Lo dichiara l’assessore allo Sport, al Turismo, all’Ambiente e Transizione Energetica, Elena Palazzo. “Hanno riportato ben 40 medaglie, ma ci hanno anche insegnato – continua – a gioire per un quarto posto conquistato a fatica e cosa significa scendere in pista nonostante il dolore che ti spezza le gambe, come il nostro coraggioso portabandiera Gimbo Tamberi, che il suo personale oro lo ha vinto comunque”.