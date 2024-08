Non c' è paragone! Il confronto tra la medaglia d' oro di Tokyo risalente a tre anni fa e quella delle ultime edizioni degi Giochi è impietoso

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 12 agosto 2024) Al di làautocelebrazioni in patria, le Olimpiadi di Parigi 2024 appena concluse hanno lasciato diversi punti interrogativi sotto l’aspetto organizzativo. Fin dal giorno della cerimonia d’apertura, non tutto ha funzionato come avrebbe dovuto: la pioggia che ha rovinato lo show lungo la Senna e ha bagnato gli incolpevoli capi di Stato e governo invitati da Macron, scene di integrazione e multiculturalità che hanno ottenuto l’effetto contrario, la polemica sulla balneabilità del fiume che attraversa la Ville Lumière,degli atleti sulla scomodità del Villaggio Olimpico. L’ultima polemica in ordine di tempo, giusto nei giorni finali dei, èlegata alle medaglie.