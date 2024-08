Marchiori | Speriamo di riaprire la galleria entro l’inizio dell’anno scolastico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024) Macerata, 12 agosto 2024 – “Siamo fiduciosi per il ripristino della viabilità e la riapertura dellaper l'avvio del nuovo anno”. Così l’assessore ai Lavori pubblici Andrea, nel commentare l’andamento dei lavori per il sottopasso delladi Fontescodella, che collegherà l’area del palazzetto dello sport e quella dell’omonimo parco. In un primo momento l’ordinanza di chiusura era valida fino al 25 agosto. Quanto al sottopasso, è stato “centrato l'obiettivo di ultimare l'opera strutturaleil 9 agosto, ultimo giorno utile prima della chiusura degli impianti di fornitura del calcestruzzo – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Andrea-.