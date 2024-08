Libia diplomazia in visita alle missioni archeologiche di Cirene

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 12 agosto 2024) L’ambasciatore d’Italia in, Gianluca Alberini, accompagnato dal console generale d’Italia a Bengasi, Saverio De Luigi, hato ad inizio Agosto 2024, leitaliane che operano a. Negli incontri con i sindaci die Susa sono state affrontate le opportunità di cooperazione per la promozione del turismo archeologico e il recupero degli edifici italiani nell’area. L’area archeologicamente parlando è ricchissima è quello che non si è potuto fare in passato si potrebbe fare oggi anche in virtù del miglioramento netto del rapporto tra i due Paesi. L'articoloindiproviene da Ildenaro.it.