Investimenti Giappone ancora attrattivo nonostante lo scossone

(Di lunedì 12 agosto 2024) L’indice azionario Nikkei 225 è sceso di oltre il 12% il 5 agosto e ha recuperato il 10% il giorno successivo. Il 7 agosto, lo yen si è indebolito di oltre il 2% dopo che la Bank of Japan ha dichiarato che non avrebbe aumentato i tassi finché i mercati fossero stati instabili, a seguito di un precedente aumento dello yen e di un impatto sui carry trade. Quella passata è stata una settimana davvero eccezionale per i mercatisi, che tuttavia secondo gli esperti rimangono interessanti.