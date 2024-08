Il ristorante nascosto tra le colline del Cilento che offre un’autentica cucina locale

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 12 agosto 2024) Un buon pretesto per perdersi tra leprima di arrivare al mare della costiera cilentana e arrampicarsi per pochi chilometri in cima a un borgo medievale (con tanto di castello), abbandonato dal 1977. Qui, a San Severino di Centola, paesino di circa 300 abitanti a pochi minuti da Palinuro, si trova il Ruscello, ai piedi del vecchio borgo, in quella che sembra essere una casa privata di campagna. Fondato nel 1989, ilè della famiglia Del Duca, che ha fatto dell'accoglienza e dellacasalinga il proprio punto di forza. Il piatto simbolo delsono gli scialatielli ai frutti di mare, ma il menuanche altre specialità che meritano una visita, compresa la pizza. Alla guida della trattoria sono solo in due: Angela ine Salvatore in sala, che coccolano il cliente dall’antipasto al dolce.