Coppia di ragazzi rapinata ad Ancona | colpiti e schiaffeggiati

(Di lunedì 12 agosto 2024), 12 agosto 2024 – Quartiere del Piano sempre più incandescente, anche in queste calde notti d'estate. Unadinordafricani, 25 anni lui e 20 lei, sono stati rapinati in corso Carlo Alberto. Il ragazzo è stato colpito alla testa con un oggetto contundente, verosimilmente una bottiglia. La ventenne sarebbe invece stata schiaffeggiata. Entrambi sono stati medicati sul posto da personale del 118 e portati al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette. Sull'episodio indaga la polizia intervenuta sul posto con tre volanti, unitamente a una pattuglia dell'Esercito sollecitato a intervenire negli ultimi tempi proprio per la situazione delicata dello storico quartiere anconetano.