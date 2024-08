Campania bollente la Protezione civile proroga l’allerta fino a Ferragosto | Attenti umidità oltre l’80%

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 12 agosto 2024) Il Centro Funzionale delladella Regione, in considerazione del quadro meteo in atto, hato l’avviso di allerta per “Ondate di calore” attualmente in attoalle ore 8 di giovedì 15 agosto. La criticità, spiega una nota, “riguarderà l’intero territorio regionale dove si prevedono temperature che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 3-5 gradi C, un tasso diche, soprattutto nelle ore serali e notturne, potrà superaree condizioni di scarsa ventilazione. Si raccomanda di non uscire nelle ore più calde della giornata, di non esporsi al sole o praticare attività all’esterno e di limitare gli spostamenti con l’auto”. Particolare attenzione, avvertono dalla, “devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio. Tenere sempre correttamente arieggiati gli ambienti.