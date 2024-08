Cade da una moto ed è travolta da un mezzo che sopraggiunge Giovanissima muore in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

Nella notte, un grave incidente ha scosso la via Nettunense, tra Lanuvio e Aprilia, nei pressi di Campoleone. Una ragazza di circa 19 anni ha perso la vita dopo essere caduta dallasu cui viaggiava, guidata da un coetaneo. Purtroppo, la giovane è stata investita da un veicolo in arrivo, causando una tragedia. Sul posto sono immediatamente intervenuti il personale del 118 e i Carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, che stanno indagando per chiarire le cause dell'incidente.