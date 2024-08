Cade da un dirupo sotto gli occhi del compagno | muore infermiera di 31 anni

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 12 agosto 2024) Una donna di 31è mortando da undavanti aglidel suosull’Alpe di Succiso, nell’Appennino reggiano. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato 10 agosto. La vittima si chiamava Valentina Fino, era originaria di Bologna e lavorava comeper la fondazione Ant, che cura a domicilio i malati di tumore. La 31enne e il, originario di Carpi, in provincia di Modena, erano entrambi escursionisti esperti. Stavano percorrendo il sentiero Barbarossa, sulla parete ovest della montagna, un percorso impervio e pericoloso, come indicato anche da un cartello del Cai (Club Alpino Italiano). Improvvisamente la donna è scivolata e precipitata per circa 100 metri in un canalone impervio. Ilha immediatamente allertato i soccorsi.