10eLotto in Campania vincite per 60mila euro | festa ad Avellino e nel casertano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPioggia diingrazie al. A Napoli, come riporta Agipronews, vinti 20milagrazie a un "9" in un'estrazione abbinata a quella del Lotto di venerdì 9 agosto. A Capri (NA) vinti 15milain seguito a un "7 Doppio Oro" in un'estrazione frequente. Da segnalare anche una vincita da 12milaa Melito di Napoli (NA), una da 8milaade una da 5milaa Rocca d'Evandro, in provincia di Caserta. L'ultimo concorso delha distribuito 11,8 milioni di, per un totale di oltre 2,3 miliardi da inizio anno.