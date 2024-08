Volley femminile il palmares dell’Italia | con le Olimpiadi le azzurre hanno vinto tutto!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) L’Italia ha completato il cerchio conquistando la medaglia d’oro nel torneo dialledi Parigi 2024. La nostra Nazionale ha trionfato alla South Paris Arena al termine di una cavalcata semplicemente trionfale, in cui è stato concesso alle avversarie un solo set (contro la Repubblica Dominicana all’esordio), salvo poi infilare successi perentori per 3-0 contro grandi corazzate in una fase a eliminazione diretta semplicemente leggendaria. Sotto i colpi di Anna Danesi e compagne si sono arrese Serbia (Campionesse del Mondo), Turchia (Campionesse d’Europa) e USA (Campionesse Olimpiche di Tokyo 2020), a dimostrazione di uno strapotere totale inscenato dalle ragazze del CT Julio Velasco.