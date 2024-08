Usa 2024 la scelta del vice di Harris ricalca quella di Trump | si punta ai voti del Mid-West

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Ladelpresidente di Kamalaassomiglia molto afatta da Donald: si vuole creare un canale diretto con l’elettorato del Mid-. Come J.D. Vance il governatore del Minnesota, Tim Walz, proviene infatti dal Mid-, l’immensa distesa di terra racchiusa tra le due coste. Walz non è un politico professionista, prima di essere eletto al Congresso aveva un lavoro normale, faceva l’insegnante. Come Vance ha tenuto in mano un vero fucile da combattimento, anche se a differenza del primo non si è mai trovato a doverlo usare in qualche scontro con il nemico. Anche Walz incarna alcune delle caratteristiche tradizionali della Rust Belt americana, la cintura industriale che, come un serpente, si snoda ad ovest di New York e Washington DC: ama andare a caccia, possiede armi in casa, d’estate va alle feste di paese e mangia hamburger e patatine fritte nei diners.