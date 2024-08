Toh dopo Khelif prende l' oro anche Lin | la doppietta delle intersex

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Indovina chi ha vinto? Domanda retorica, se rivolta a uno qualunque dei provider di scommesse. Imaneprima, Lin Yu Ting poi erano nettamente favorite nelle quote alla vigiliarispettive finali perla medaglia d'oro olimpica nelle rispettive categorie di peso (66 e 57 kg): al massimo, la vittoria dell'algerina pagava 1.17, quella della taiwanese 1.38 (contro i circa 6rivali). Una miseria. Tradotto: strafavorite. E, a meno di non voler dare dei complottistiagli allibratori di tutto il mondo (che maneggiano soldi, quindi sono poco inclini a star dietro alle chiacchiere), nessuno si aspettava un esito diverso per le due pugili: vittoria a Parigi.