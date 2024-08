Rubano braccialetti e scappano arrestati due minorenni a Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 11 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa loro fuga è finita dopo qualche centinaia di metri: è andata male a due, un 15enne tunisino con precedenti di polizia e un 16enne egiziano, artefici di un furto ai danni di un negozio di via Firenze a. Gli agenti di polizia dell’Ufficio Prevenzione Generale, in collaborazione con l’esercito, li hanno fermati a piazza Garibaldi col bottino composto da quattrodel valore complessivo di 80 euro. Quando sono giunti sul posto, i poliziotti hanno notato che i militari stavano trattenendo un ragazzo, indicando alla loro attenzione un altro soggetto in lontananza che si stava dando alla fuga; e così lo hanno inseguito, raggiunto e, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato, trovandolo in possesso dei quattrorubati poco prima.