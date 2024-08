Prof della Statale morto nel dirupo chi era Roberto Sebastiano Greco | il creativo passato dal campo alla cattedra

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 agosto 2024) MILANO – Lo cercavano da venerdì 9 agosto, quando era uscito per una camminata in montagna. Prima il telefono disuonava a vuoto. Poi il silenzio. Finotragica scoperta, ieri pomeriggio: ilessore a contratto dell’Universitàdi Milano, con un lungo curriculum nelle agenzie di pubblicità internazionali come copywriter e direttore, è stato trovato senza vita in val di Gressone y, nella Valle d’Aosta, dove era in villeggiatura con la sua famiglia. Aveva 67 anni. Era uscito di casa da solo per un’escursione da Gaby al colleVecchia, a 2.185 metri di quota. Non vedendolo rientrare e non riuscendo a mettersi in contatto con lui, i familiari hanno lanciato subito l’rme. La sua auto è stata trovata posteggiata accanto a unsportivo.