Osimhen due giorni liberi per lavorare alla cessione | intanto spera in un rilancio dall’estero!

(Di domenica 11 agosto 2024) Victorè sempre più lontano dal Napoli. L’attaccante azzurro è alle prese con un futuro incerto e non solo. Sonomolto complessi per Victor. L’attaccante del Napoli è ormai certo dell’addio, anche se lasi è complicata sempre più. L’ultima stagione del nigeriano non è stata entusiasmante, motivo per il quale tanti club si son rifiutati di pagare la clausola rescissoria. Quest’ultima, recita un valore molto importante che ha spaventato le compagini interessate: 130 milioni di euro. A queste cifre, sembra del tutto impossibile cedere Victor. Nessuna squadra si è mai avvicinata a questo valore, ancor più calcolando anche l’ingaggio super elevato del giocatore. A tal proposito, tra meno di una settimana partirà la nuova Serie A e il Napoli è ancora alle prese con i problemi in attacco.