Olimpiadi Parigi 2024 | l’oro dell’Italvolley è il sesto di squadra per l’Italia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024) Quello conquistato allediè il primo oro assoluto nella storia del volley italiano ai giochi. Sono invece sei le affermazioni azzurre negli sport diin tutta la storia dei Giochi. Il primo risale al 1936, con il trionfo nel calcio maschile per la Nazionale di Vittorio Pozzo, poi un poker della Pallanuoto: tre vittorie per il Settebello (Londra 1948, Roma 1960 e Barcellona 1992) e uno per il Setterosa ad Atene 2004.è ildiperSportFace.