Masters 1000 Montreal 2024 | programma e orari domenica 11 agosto con Arnaldi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024) Ildi11deldi. Dopo il doppio turno nella giornata di sabato tennisti costretti ancora agli straordinari per allineare il tabellone principale alle semifinali. Nella parte alta già si conosce la semifinale e sarà tra Matteoe Andrey Rublev, che scenderanno in campo alle 23:00. Dall’altro lato, invece, alle ore 20:00 i due quarti rimanenti e poi i due vincitori torneranno protagonisti nella notte italiana per sfidarsi in semi. Di seguito l’ordine di gioco completo conitaliani. COURT CENTRAL Ore 20:00 – Korda vs (2) Zverev Non prima delle 23:00 –vs (5) Rublev Ore 02:00 – Popyrin o (4) Hurkacz vs Korda o (2) Zverev COURT ROGERS Ore 20:00 – Popyrin vs (4) Hurkacz11conSportFace.