De Vrij nessun rischio sul recupero Inzaghi studia un piano

(Di domenica 11 agosto 2024) L’Inter dovrà fare a meno di Stefan denelle prime battute del campionato. Il difensore olandese sarà costretto a rimanere fuori un po’. Ma Simonee il suo staffunsul, senza forzare nulla. LAVORO A PARTE – Stefan de, non al meglio per un problema muscolare, salterà le prime due giornate di Serie A a causa di un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Ovviamente non ci sarà oggi per l’amichevole contro il Chelsea. Il difensore ha accusato il problema durante l’ultima sfida amichevole. Lui continuerà a lavorare a parte senza forzare la mano, Simonee lo staff tecnico hannoto undispecifico ad ApGentile, ma i tempi dinon consentono ottimismo per un rientro anticipato, e non c’è neanche motivo che questo accada.