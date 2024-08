Cara Villain annuncia l’addio a TikTok e una denuncia | lite con Regina

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 11 agosto 2024) Dopo due settimane di silenzio ierihanno ufficializzato la rottura. Le dueer erano grandi amiche, insieme hanno partecipato ad un film, registrato un video musicale, fatto serate e vacanze. E proprio una serata è alla base dellatra le due ragazze. Lo scorso 30 luglio la coppia avrebbe dovuto presentarsi in un locale di Palermo, maha dovuto dare forfait all’ultimo: “Avevamo questa ospitata e io non sono potuta andare. Ho avuto problemi con il mio gatto e i miei animali vengono prima di tutto, sono come dei figli“. L’organizzazione della discoteca ha minacciato denunce e anche per questo motivoha partecipato in solitaria. Da quel momento leer hanno smesso di farsi vedere insieme o di interagire sui social e ieri sera a colpi di live si sono accusate di tutto.