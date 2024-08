Battocletti | Ho capito il giochetto delle africane ringrazio il 4 posto dei 5000 metri

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 11 agosto 2024) Nadiaha vinto l’argento nei 10.000, anche se lei ha dichiarato che puntava aim dove è arrivata quarta. Alla Gazzetta dello Sport racconta come ha vissuto questo traguardo.e l’impresa nei 10.000: «Guardavo Londra 2012 in tv, ritrovarmi tra gli atleti africani è un sogno» Ha realizzato di aver compiuto un’impresa? «Mi sembra di vivere un sogno. Se guardo al mio percorso e allo stato di forma con cui mi sono presentata a Parigi, mi rendo conto di quanto fatto. Ma mai mi sarei aspettata di portare a casa una medaglia. La sera dei 5.000 è stata una bella altalena di emozioni. Ho vissuto cinque minuti di felicità, ma sul ricorso della kenyana Kypiegon ho iniziato a perdere un po’ le speranze. Però sono soddisfatta di essere rimasta lucida. Credo che tutto accada per un motivo, per questo ho ritrovato le forze per i 10.