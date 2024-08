Travolto da una lastra di marmo Fabrizio Giuliano Zanetti morto dopo due giorni di agonia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 agosto 2024) Boticino (Brescia), 10 agosto 2024 – Non ce l’ha fatta,che tutti conoscevano come, il titolare della cava di3Z di Nuvolera. L’uomo, martedì, stava lavorando con un escavatore quando è statoda un blocco di, che era di Serle e aveva 50 anni, ha capito cosa stava accadendo e così si è lanciato dal mezzo dove si trovava. La pietra lo hacomunque, amputandogli le gambe. Il lavoratore è stato portato immediatamente in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stato sottoposto a diversi interventi. Le lesioni riportate erano però troppo Gravi. Si è spento questa mattina. Sul posto, oltre al 118 erano intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Brescia, i carabinieri e i tecnici del Ates. L’incidente è avvenuto in una delle zone più impervie dell’impianto estrattivo.