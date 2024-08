Tamberi un salto per la storia | Questa è la gara della mia vita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) E’ il giorno di Gianmarco. Sognato, sudato e inseguito allenamento dopo allenamento, negli ultimi tre anni, dopo quella medaglia d’oro condivisa con l’avversario e amico Mutaz Barshim a Tokyo nel 2021. Per Gimbo quella di Parigi è l’ultima Olimpiade, a meno di ripensamenti, e il campione vuole coronare questo traguardo con il migliore dei risultati. Nessun altista è mai riuscito a centrare due ori olimpici: vuole riuscirci lui, in pedana nella finale diin alto oggi pomeriggio alle 19 allo Stade de France di Saint-Denis, nonostante le ultime settimane non gli siano state affatto favorevoli.