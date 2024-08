Napoli-Modena | inizia l’era Conte tra entusiasmo e incognite

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 10 agosto 2024) Antoniodebutta sulla panchina delin Coppa Italia contro il. Tra grandi aspettative e una rosa ancora incompleta, gli azzurri cercano il riscatto. Stasera alle 21:15, il Maradona si prepara ad accogliere l’inizio delAntonio. Ilaffronta ilnei trentaduesimi di Coppa Italia, un evento che non si vedeva a Fuorigrotta dal 2009. Ma questa non è una semplice partita di coppa: è l’alba di una nuova era per gli azzurri.al debutto: tra grandi aspettative e una squadra in costruzione L’per l’arrivo diè palpabile, ma il tecnico leccese si trova di fronte a una squadra ancora incompleta. Le uniche novità rispetto alla scorsa stagione sono Buongiorno e Spinazzola, mentre il mercato in entrata sembra ancora bloccato.