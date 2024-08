Lo strano caso dei Giochi di Macron

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) L'Ego lo precede, la pomposità lo tradisce, il narcisismo lo disorienta. Ilpsicologico di Emmanuelera noto, ma le Olimpiadi lo hanno esaltato. Domani idi Parigi si chiuderanno, sono state scritte importanti pagine di sport, ma il desiderio di grandeur del Presidente ne esce malconcio. La sua proposta di «tregua olimpica» è finita come sappiamo, nel nulla: mentre gli atleti erano in pista, Hezbollah ha bombardato un campo di calcio nel Golan facendo una strage di bambini e Israele ha risposto con un raid su Teheran e l'eliminazione del capo di Hamas; in Ucraina i russi hanno continuato a mietere vite, mentre l'esercito di Kiev ha deciso di sferrare un attacco a Kursk, nel territorio della Russia.