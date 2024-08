Lind? L’Italia fa bene ai danesi Speriamo riporti il Pisa in Serie A

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) di Michele BufalinoAlexander, prossimo acquisto nerazzurro, approderà oggi in città per le visite mediche e la firma del contratto quadriennale che lo legherà alfino al 2028. Per lui arrivano gli endorsement di due illustri ex calciatori nerazzurri, Klaus Berggreen ed Henrik Larsen. Proprio il leggendario numero 7 nerazzurro ci risponde telefonicamente dalla Danimarca: "Sto giocando una partita a golf con Larsen, ve lo passo". Così entrambi danno la loro opinioni sulle ultime trattative di calciomercato nerazzurro, in particolare sul 22 enne in arrivo dal Silkeborg. "ha avuto un momento magico lo scorso anno, segnando dieci gol in dieci partite - dichiara Berggreen -. Quel che posso dire è chefaai. Spero che possa ripercorrere i miei passi e che possa portare ilinA".