L’accordo Tre società di Raiola versano 8 milioni al Fisco

(Di sabato 10 agosto 2024) Trelegate al procuratore Mino, scomparso nel 2022, hanno versato un totale di ottodi euro all’Agenzia delle entrate per un accordo tra le parti firmato dopo una serie di verifiche della Guardia di Finanza di Napoli su una serie di operazioni concluse dallestesse. Riguardano la compravendita di alcuni calciatori di Serie A e i loro diritti d’immagine, per una cifra non dichiarata di circa 90di euro. Tra questi trasferimenti figurano anche la cessione di Paul Pogba dalla Juventus al Manchester United, nel 2016, il rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan, nel 2017, il trasferimento del messicano Hirving Lozano dal Psv Eindhoven al Napoli e di Kostantinos Manolas dalla Roma al Napoli nel 2019. Le tresono la maltese Three Sports Business Ltd e le inglesi Topscore Sports Ltd e Isport Worldwide Ltd.