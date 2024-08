I Leoni Di Sicilia Prima Puntata | I Fratelli Florio Diventano Ricchi!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di sabato 10 agosto 2024) Idi: i dueIgnazio edanno vita ad un’attività molto redditizia ela famiglia più potente del luogo. Anche per loro, però, non mancano momenti di grande sofferenza! Idiè la nuova fiction Rai che inizierà nei mesi autunnali. Tratta dall’omonimo romanzo, la fiction racconta la sorprendente ed emozionante storia della famiglia, nonché dei suoi discendenti. Tutto inizia però dall’intuizione deiPaolo e Ignazio che cambiano le sorti dell’intero nucleo familiare. Ma ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni Idi: Paolo e Ignaziofanno fortuna con la loro attività! È il 1802 a Bagnara Calabra. Un terremoto arriva nel cuore della notte e distrugge l’abitazione della famiglia, lasciando tutti senza più niente anche se per fortuna non prova decessi.