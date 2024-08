Hasbro Pulse lancia nuove action figure di Spider-Man

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 10 agosto 2024), la destinazione finale per fan e collezionisti, ha recentemente annunciato delleentusiasmanti aggiunte alla collezione di ogni appassionato di-Man. Con oltre 80 anni di storia nel settore dell’intrattenimento, Marvel è diventata un punto di riferimento per i collezionisti di tutto il mondo. Grazie alla linea Marvel Legends, i personaggi più amati dell’Universo dei Fumetti Marvel e dell’Universo Cinematografico Marvel sono realizzati con dettagli e articolazioni di alta qualità, ideali per essere posizionati e esposti. Questa nuovada collezione in scala da 15 centimetri della Marvel Legends Series, è progettata per assomigliare a Peter Parker dal film-Man: Into the-Verse. Gli appassionati potranno esporla sugli scaffali grazie anche con la confezione da collezione che presenta un design ispirato al film.