Ginnastica ritmica podio per le Farfalle a Parigi | medaglia di bronzo nella finale di gruppo all-around

(Di sabato 10 agosto 2024) Levolano ae conquistano ladidiall-di. La squadra azzurra – composta da Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Laura Paris – sale sul terzo gradino del: si tratta del secondo successo in questa disciplina dopo ildi Sofia Raffaeli nell’all-individuale. Nel loro primo esercizio (5 cerchi) avevano ottenuto 36.100 punti per il terzo posto provvisorio. Nei 3 nastri+2 palle leguadagnano 32.000 punti, chiudendo lacon un 68.100 totale. Primo posto per la squadra cinese: argento per Israele.