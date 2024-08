Fiumicino Darsena in festa al ritmo degli anni ’90

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 10 agosto 2024), 10 agosto 2024 – Grandenelladi, ieri sera, grazie alla musica ed all’energia esplosiva, trasmessa dai’90 e dal sound tipico di un’epoca ricca di brani indimenticabili. Una serata dedicata alle hit storiche che hanno segnato il panorama dance’90, come: Sei un mito883, Barbie GirlAqua, Rhythm is a DancerSnap!, Children di Robert Miles e The Rhythm of the Night di Corona. Un tuffo nel passato adatto a tutte le età, durante il quale grandi e piccini, hanno ballato senza sosta in un atmosfera di divertimento e spensieratezza, accompagnati da giochi di luce ed effetti visivi.