Vicopisano appello alla cura degli animali in particolare nel periodo estivo

(Di venerdì 9 agosto 2024) Pisa, 9 agosto 2024 - In estate è ancora più importante prendersi, non solo di quelli che vivono in casa, con le famiglie. L'Amministrazione Comunale divive questa realtà ogni giorno, adoperandosi in ogni modo anche per gliche sono stati, purtroppo, abbandonati o comunque non hanno chi li assiste, che sono feriti o ammalati, che hanno difficoltà a fidarsi di nuovo, che hanno subito traumi che rendono loro difficile riprendere una vita normale ecc. Le situazioni sono molteplici e diverse. Tutto questo è stato anche codificato e messo nero su bianco. "L'Amministrazione - dice la Vicesindaca Fabiola Franchi - sempre molto attenta, in continuità con le precedenti,tutelaha redatto e pubblicato,fine dello scorso anno, un nuovo regolamento proprio con questo obiettivo, la prima versione risaliva al 2008.