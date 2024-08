Turismo all’aria aperta in Toscana quanto vale Nel 2024 attese 11 milioni di presenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Firenze, 9 agosto– Ilall'ariaincirca 18,7 miliardi di euro. La spesa media prevista dai vacanzieri è infatti di 1.700 euro, con circa 11distimate per tutto il. Di queste, circa 8,8(secondo un'indagine Human Company e Thrends) si concentreranno nei quattro mesi estivi, con un trend stabile rispetto allo scorso anno. La, d'altra parte, si conferma una delle destinazioni preferite: secondo l'indagine dell'Osservatorio deloutdoor condotta da Enit, l'Agenzia nazionale del, in collaborazione con Human Company e Istituto Piepoli, il 10% degli intervistati sceglierà lacome meta per le vacanze. Il soggiorno medio si attesta a 9 notti, in linea con lo scorso anno, con il mare come scelta nel 66% dei casi.